Kostenpflichtiger Inhalt: Sportausschuss Geldern : Ein neues Zuhause für Rot-Weiß Geldern

In diesem Bereich soll der neue Sportplatz für Rot-Weiß Geldern entstehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern An der Sportplatzanlage Am Holländer See entsteht ein weiterer Kunstrasenplatz mit angegliedertem Vereinsheim. Das Gelderland-Stadion wird zudem schulsportgerecht modernisiert. Fördermittel für das Projekt sollen beantragt werden.