Fußball : Jugend-Team aus Mönchengladbach zieht nach Straelen

Auch Torhüter Fabian Kuhn sucht beim SV Straelen eine neue Herausforderung. Foto: Ja/heiko_van_der_velden

Straelen Nachwuchstrainer Carlos Miguel ist vom 1. FC Mönchengladbach zum SVS gewechselt und betreut dort künftig die U-17-Mannschaft. 14 seiner Spieler sind mitgegangen. Die guten Voraussetzungen an der Römerstraße haben den Coach beeindruckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Fast ein komplettes Team zieht um. Carlos Miguel, Trainer der C-Junioren-Fußballer des 1. FC Mönchengladbach, betreut künftig die U 17 des SV Straelen. Und dort trifft er auf viele ehemalige Schützlinge. Denn 14 Nachwuchskicker gehen mit ihm zum SVS. Solch ein Massen-Wechsel ist in der Regel untypisch, vor allem weil sechs Spieler erst im Sommer nach Mönchengladbach gewechselt waren, um in der Niederrheinliga zu spielen. „Die Mannschaft ist dabei auf mich zugekommen und hat den gemeinsamen Wechselwunsch geäußert. Viele Vereine haben im Anschluss ihr Interesse bekundet, auch aus dem Mönchengladbacher Raum. Der SV Straelen hat dabei in den Planungen von Anfang an eine Rolle gespielt und ist immer wieder auf mich zugekommen. Allerdings habe ich mich zunächst nach einer Lösung in der näheren Umgebung umgesehen, da die zu fahrenden Kilometer doch ein wenig abgeschreckt haben“, sagt Carlos Miguel.

Die Spieler, die unter anderem aus Mönchengladbach, Schiefbahn und Willich kommen, müssen für den Weg nach Straelen einen Anfahrtsweg von fast 40 Minuten in Kauf nehmen. Doch dafür steht dann auch ein Training von zwei Stunden, anstatt der sonst üblichen 90 Minuten an. „Wichtig war allerdings auch, die Spieler in einen qualitativen guten Verein zu bringen. Das Gesamtpaket hat dann am Ende überzeugt. Die Strukturen stimmen und sind wirklich gut. Den Eltern wird durch den Fahrdienst des Vereins viel abgenommen“, sagt Carlos Miguel.