Jugendhandball : Spiel in Flensburg wird für TSV-Nachwuchs zum Kraftakt

Dormagen Der an Corona erkrankte Chefcoach David Röhrig hat seine Mannschaft im Homeoffice auf das Viertelfinale an der Förde vorbereitet.

Wie gut, dass der TSV Bayer Dormagen in Sachen Handball-Kompetenz auch im Jugendbereich breit aufgestellt ist. So kann nämlich Peer Pütz zusätzlich zu seinen Aufgaben unter anderem als Co-Trainer von Dusko Bilanovic bei den Profis die A-Junioren im Kampf um die Deutsche Meisterschaft unterstützen. Schon beim ungefährdeten 36:30-Sieg am Sonntag über TuSEM Essen saß der 29-Jährige auf der Bank und vertrat den an Corona erkrankten Chefcoach David Röhrig. Und weil der sich zurzeit in Quarantäne befindet, springt Pütz auch im DM-Viertelfinale gegen die SG Flensburg-Handewitt ein – sowohl im Hinspiel an Christi Himmelfahrt an der Förde (Anpfiff 14 Uhr) als auch auch im Rückspiel am Sonntag ab 13.30 Uhr im Ausweichquartier Ostermann-Arena in Leverkusen.