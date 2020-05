Die neue Termine für Geldern stehen fest : Straßenparty und Malwettbewerb finden erst wieder in 2021 statt

Den Termin für die Straßenparty 2021 steht fest: Es ist das Wochenende vom 11. bis 13. Juni 2021. Der verschobene 42. Internationale Straßenmal- und Straßenmusikwettbewerb in Geldern, der ursprünglich am 7. und 8. August auf dem Programm stand, ist für das Wochenende 14. und 15. August 2021 vorgesehen.

Die Vorbereitungen für die Straßenparty, die in diesem Jahre vom 26. bis 28. Juni stattfinden sollte, waren natürlich schon so gut wie abgeschlossen. Verträge für das Programm mit vielen Bands waren ebenso unter „Dach und Fach“ wie auch die Standverträge mit den vielen großen und kleinen Ständen, die letztendlich mit ihren Gebühren zur Finanzierung des wohl größten Stadtfestes am Niederrhein beitragen.Gerd Lange vom Werbering Geldern: „Nun gilt es, im nächsten Jahr möglichst alle zu berücksichtigen, die in diesem Jahre im wahrsten Sinne des Wortes nicht zum Zuge gekommen sind.“

Ebenso natürlich auch der Kreativ- und Handwerkermarkt in der Glockengasse am 15. August 2021 und der Workshop für

Straßenmusiker der Landesarbeitsgemeinschaft für Musik am Holländer See mit Klaus dem Geiger. Für ihn und die Musiker ist die Verlegung um ein Jahr besonders tragisch. Klaus von Wrochem, wie der Geiger ja eigentlich heißt, hätte in diesem Jahre auf dem Workshop und sicherlich auch bei seinen Auftritten in der Stadt seinen 80. Geburtstag in Geldern gebührend gefeiert. Daraus wird dieses Jahr nichts. Aber auch ein weiterer Jubilar muss in diesem Jahre auf den Workshop verzichten. „Mutter Krenn“, die gute Seele des Künstlerdorfes von Beginn des Straßenmalwettbewerbs im Jahre 1979 an, feiert in diesem Jahre sogar ihren 90.Geburtstag.Der Werbering Geldern wird versuchen, beiden Geburtstagskindern, die sich so um die