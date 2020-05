Kirchliche Veranstaltungen trotz Corona : Kerken feiert bald Firmung und Erstkommunion

Kerkens Pfarrer Christian Stenz Foto: Bianca Mokwa

Kerken Wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie mussten viele kirchlichen Feste abgesagt oder verschoben werden. Die Erstkommunion in Kerken wird im September nachgeholt, die Firmung findet im Juni statt, allerdings in Kevelaer.

Trotz der Einschränkungen, die wegen der Coronapandemie gelten, wird es die Erstkommunion- und Firmfeiern für die Kinder und Jugendlichen in St. Dionysius Kerken geben. Die Firmung mit Weihbischof Rolf Lohmann findet wie geplant am 19. Juni statt, allerdings nicht in Kerken, da dort in allen drei Kirchen wegen der Sicherheitsabstände derzeit maximal 40 Personen Platz finden, sondern um 18.30 Uhr im Forum Pax Christi in Kevelaer. Da im Forum 140 Sitzplätze zur Verfügung stehen kann jeder Firmand neben seinem Firmpaten noch zwei Personen mitbringen. Genauere Informationen erhalten die Firmanden in diesen Tagen vom Orgateam Firmung.

Die ursprünglich nach Ostern geplanten Erstkommunionfeiern wurden wegen der Coronapandemie abgesagt. Nun finden sie im September statt, wobei auch hier wegen der nötigen Sicherheitsabstände eine Sonderregelung gefunden werden musste. Damit alle angemeldeten Kinder zu ihrem Fest in der Kirche auch ihre Eltern und Geschwister mitbringen können, haben sich die Seelsorger bereit erklärt, diesmal sechs statt drei Erstkommunionfeiern durchzuführen, und zwar an mehreren Samstagvormittagen, damit der Platz in den Kirchen vollständig für die Erstkommunionkinder und ihre Angehörigen zur Verfügung steht und auch die Sonntagsmessen wie geplant stattfinden können. Die Erstkommunionfeiern sind am 5. September in Stenden, am 12. September in Aldekerk und am 19. September in Nieukerk. Die Kinder und ihre Eltern werden über die genauen Zeiten für ihre jeweiligen Gruppen informiert.