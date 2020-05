Wegen Corona abmontiert : Streit um Skatepark-Bänke

Die Stadt hat aufgrund mehrerer Verstöße gegen die Corona-Regeln auf dem Skatepark am Bollwerk in Geldern die Sitzbänke abmontiert. Foto: Sebastian Kalenberg

Geldern Skaten ja, sitzen nein: Die Stadt Geldern hat die Bänke der Skateanlage am Bollwerk temporär abmontiert und damit nach eigenen Angaben auf Verstöße gegen die Corona-Regeln reagiert. „Skater-Mutti“ Hanneke Hellmann hat dafür kein Verständnis.

Verschnaufpause auf der Skateanlage am Bollwerk: Zwei junge Skater machen es sich auf einer mitgebrachten Picknickdecke am Rand gemütlich, ein paar Meter weiter ruht sich ein Roller-Fahrer ebenfalls auf dem Boden aus. „Normalerweise sitzen wir auf den Bänken dort, die wurden aber abmoniert“, erzählen sie. Drei Bänke stehen eigentlich auf der Skateanlage – direkt an der Turnhalle des nahegelegenen Friedrich-Spee-Gymnasiums. Aktuell erinnern dort lediglich die Eisenpfosten im Boden an die Sitzgelegenheiten.