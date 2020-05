Feuer in Geldern : Brandstiftung an zwei Schulen: Polizei fahndet nach Jugendlichen

Geldern In zwei aufeinander folgenden Nächten ist es an Gelderner Schulen zu Brandstiftungen gekommen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass beide Verbrechen von der selben Tätergruppe begangen wurden.

Wie berichtet, zündeten am Samstag gegen 23.15 Uhr Unbekannte Mülltonnen auf dem Gelände der Adelheid-Grundschule an. Durch die Hitzeentwicklung barsten Fenster von angrenzenden Toilettenräumen, bevor die Feuerwehr die Flammen löschten.

Am Dienstag meldete die Polizei, dass bereits in der Nacht zuvor ein mit Gartenschnitt gefüllter Abfallcontainer hinter der Liebfrauenschule an der Weseler Straße brannte. Die Täter gelangten über die Bogenstraße zum Container. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer wurde die Lackierung am Metallcontainer beschädigt.