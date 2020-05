Politiker in Issum : Ex-AfD-Mann gründet Wählergemeinschaft

Issum Detlef Küsters (58) aus Issum hat die AfD verlassen. Mit einer neuen Gruppe will er politisch aber aktiv bleiben und an den diesjährigen Kommunalwahlen teilnehmen. Das Ziel ist ein Sitz im Rat.

Er war, so sagt er, 2014 ein Gründungsmitglied der AfD in Nordrhein-Westfalen. Anderthalb Jahre war er Vorsitzender der AfD im Kreis Kleve. 2017 kandidierte er für die Partei im Südkreis bei der Landtagswahl. Am 19. Mai 2020 bestätigte die AfD seinen zuvor erklärten Austritt. Das bedeutet für Detlef Küsters aber nicht den politischen Ruhestand. Mit einer noch zu gründenden Wählergemeinschaft in Issum will der 58-Jährige weiter mitmischen.