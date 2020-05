Schausteller-Event in Grevenbroich : FDP will eine „Kultur-Kirmes 2021“

Grevenbroich Die Freidemokraten in Grevenbroich haben Bürgermeister Klaus Krützen aufgefordert, die Voraussetzungen für eine „Kultur-Kirmes 2021“ im Stadtgebiet zu schaffen. Eine solche Veranstaltung soll Schausteller-Betrieben helfen, die in diesem Jahr zu erleidenden Verluste etwas zu kompensieren.

„Auch Grevenbroich ist gefordert, diesen für das gesellschaftliche Leben so wichtigen Unternehmen eine Perspektive zu bieten“, meint Fraktionschef Markus Schumacher. Die Überlegung: Ein zusätzliches Event in 2021 könnte den Schaustellern ein weiteres „Wochenende der Umsatzgenerierung bieten, um das Verlustjahr ein wenig zu minimieren“. Wann und wo eine „Kultur-Kirmes 2021“ stattfinden soll, lassen die Freidemokraten noch offen.

„Uns ist wichtig, dass diese Sonder-Veranstaltung nicht in Konkurrenz zu einem der vielen traditionellen Brauchtumsfeste in den Stadtteilen steht“, sagt Peter Cremerius. Ein Termin im Mai würde sich anbieten. Veranstaltungsort könnte das Zentrum sein, da sich an der Graf-Kessel-Straße der größte Festplatz im Stadtgebiet befinde.

„Ideal wäre es, dort einen Kirmesplatz aufzubauen, so wie ihn die Grevenbroicher vom ersten September-Wochenende her kennen – vielleicht in Verbindung mit einem City-Fest“, überlegt Peter Cremerius. Während tagsüber Familien mit vielen Fahrgeschäften ein attraktives Freizeitangebot präsentiert werden soll, könnten am Abend heimische Musikbands „für ausgelassene Heimatgefühle sorgen“.