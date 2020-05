Hochschule : Stipendien und Hilfsfonds

Kleve Der Förderverein Campus Kleve und die Sparkasse Rhein-Maas unterstützen das „Deutschlandstipendium“. Bewerbungen sind noch bis zum 31. Mai möglich. Sparkassenvorstand Röth ist von dem Konzept überzeugt und sieht Vorteile für die Region.

Bewerbungen für den nächsten Förderzeitraum sind noch bis zum 31. Mai möglich. Das Deutschlandstipendium richtet sich an Studenten und Studienanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Voraussetzung ist zudem besonderes Engagement, beispielsweise im ehrenamtlichen Bereich.

Speziell in Corona-Zeiten dürfen die Studenten der HSRW auf weitere Unterstützung hoffen. Zusammen mit dem Studierendenausschuss (ASta) und dem Förderverein Campus Kleve hat die Hochschule einen Hilfsfonds für Studenten eingerichtet, die durch die Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. 250 Euro Einmalzahlung aus dem Hilfsfonds können Studenten beim AstA beantragen. Rund 30.000 Euro habe man bereits für den Fonds eingeworben, nun gelte es, weiter die Werbetrommel zu rühren, so Locker-Grütjen am Montag. Denn viele Studenten können ihren Nebenjobs zurzeit aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht oder nur eingeschränkt nachgehen. „Dem AstA sind Fälle bekannt, wo es tatsächlich um den Erwerb von Lebensmitteln geht“, sagt der Präsident der Klever Hochschule.