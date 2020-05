Nach der Corona-Pause : Gesamtschule sieht sich für alle Herausforderungen gut aufgestellt

Tanja Rathmer-Naundorf ist Leiterin der Gesamtschule. Foto: Zehrfeld, Sina (szf)

Nach der Rückkehr der Kinder in den Unterricht zieht Schulleiterin Tanja Rathmer-Naundorf eine positive Bilanz. Der Technikraum ist komplett saniert worden.

Nach der Rückkehr der Kinder in den Unterricht zieht Tanja Rathmer-Naundorf, Schulleiterin der Gesamtschule Geldern, eine positive Bilanz. Mit einem ausgeklügelten System wie versetzten Zeiten, offenen Pausen und kleineren Klassengrößen, einem jungem Lehrerkollegium und mit festen Hygienemaßnahmen (strikte Maskenpflicht auf dem Schulgelände, Abstandregeln) werden alle Kinder der Gesamtschule Geldern jeden zweiten Tag für fünf Unterrichtsstunden beschult, wobei der Unterricht sich überwiegend an den Hauptfächern orientiert. Tanja Rathmer-Naundorf: „95 Prozent aller Kollegen der Gesamtschule Geldern durften eingesetzt werden und machen es möglich, dass die Schüler sich sicher fühlen können. Auch sie tragen durch ihr vernünftiges Verhalten dazu bei, dass dieser Schulstart so gut verlaufen ist.“

Das bestätigt auch Thomas Houcken aus Geldern aus Elternsicht: „Wir haben uns vor zwei Jahren für die Gründung der Gesamtschule Geldern eingesetzt, da hier das selbständige Lernen der Schüler besonders gefördert wird. Das eigenständige Bearbeiten von definierten Lernbausteinen hat sich inzwischen sehr bewährt, gerade auch in der Phase der Schulschliessungen. Wo andere Schulen erst einmal Konzepte erarbeiten mussten, konnten unsere Kinder gleich weiterarbeiten.“

In der Corona-Schließungszeit hat sich viel an der Gesamtschule Geldern getan. Der Technikraum ist komplett saniert und modernisiert worden. Auch die digitale Erneuerung hat Einzug gehalten, so dass die Tafel durch einen Monitor und eine Dokumentenkamera ersetzt wurde. Außerdem wurde der zukünftige Montessori-Klassenraum um zwei Räume erweitert und komplett umgestaltet.