Auswirkungen der Corona-Pandemie : Aktionskreis Wegberger Mühle streicht gesamtes Programm

Im Januar hatte der Aktionskreis Wegberger Mühle (AWM) die Firma Baltes Bedachungen in Wildenrath besucht. Alle weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr wurden abgesagt. Foto: Nicole Peters

Wegberg Die Corona-Pandemie verursacht zu viele Unwägbarkeiten, sodass der AWM in diesem Jahr kein Programm anbietet. Dazu gehört auch die für August geplante Ostfriesland-Reise. Nach Möglichkeit soll das Programm aber in 2021 nachgeholt werden.

Nachdem der Aktionskreis Wegberger Mühle (AWM) im Januar mit einer Besichtigung der Firma Baltes in Wildenrath in das zehnte Jahr seines Bestehens gestartet war, schauten die Organisatoren und die vielen Gäste des AWM noch voller Zuversicht auf die weiteren Angebote in diesem Jahr. Doch dann machte sich das Corona-Virus breit, und sämtliche Vortragsveranstaltungen, Wanderungen und weitere Veranstaltungen mussten zunächst bis Anfang Juni abgesagt werden.

Die AWMler machten es sich nicht leicht, eine Entscheidung zu fällen. Schließlich gibt es zum jetzigen Zeitpunkt viele Unwägbarkeiten, weil die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie nicht vorhersehbar ist. Als problematisch sah man die Einhaltung der Abstandsregeln bei den Themenabenden in der Mühle an ebenso wie die Busfahrten. Und da erfahrungsgemäß nicht wenige der an den Veranstaltungen und Fahrten teilnehmenden Gäste zu Risikogruppen gehören, fassten die Organisatoren den Beschluss, das gesamte Programm ab Juni zu streichen. Allerdings mit dem Zusatz, dass die einzelnen Angebote in das Programm 2021 aufgenommen werden, sofern dies möglich sein wird.