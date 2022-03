Störung zwischen Geldern und Krefeld : Ausfälle beim Niersexpress wegen kaputter Weiche

Geldern Die Strecke des RE 10 zwischen Geldern und Krefeld ist am heutigen Donnerstag ab 15.30 Uhr gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet, heißt es bei der Bahn.

Die Reparatur an einer Weiche beeinträchtigt am Donnerstag den Zugverkehr zwischen Geldern und Krefeld. Die Strecke ist ab etwa 15.30 Uhr gesperrt, heißt es bei der Reiseauskunft der Bahn. In der Folge werde es zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.