Jean Paul Imbert kommt nach Krefeld : Meisterkurs und Konzerte zu Ehren César Francks

Jean Paul Imbert gehört zu den namhaftesten Organisten Frankreichs Foto: Kazur, Jörg (jok)

Krefeld Der renommierte französische Organist Jean Paul Imbert kommt in die Hülser Pfarrkirche St. Cyriakus. Er unterrichtet Organisten in Francks Orgel-Symphonik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ped) 2022 ist César-Franck-Jahr: Am 10. Dezember 1822 wurde er in Lüttich geboren. Er zählt zu den wichtigsten Vertretern der französischen Orgelschule. Mit einem Meisterkurs und zwei Konzerten wird er jetzt in Krefeld gefeiert.

Vom 18. bis 20. März findet an der Metzler-Orgel in der Hülser Pfarrkirche St. Cyriakus ein Interpretationsseminar für Organisten statt: „César Franck und die Anfänge der französischen Orgelsymphonik". Der renommierte Pariser Organist Jean Paul Imbert, der auch an der Schola Cantorum in Paris als Dozent tätig ist, wird an diesen drei Tagen interessierte Organisten unterrichten.

Heinz-Peter Kortmann hat seinen namhaften Kollegen eingeladen. „Die große Metzler-Orgel in St. Cyriakus eignet sich besonders für symphonische Orgelmusik“, sagt er. „Franck hat mit seiner Musik den Grundstein für die großen Orgelsymphonien von Charles Marie Widor, Louis Vierne und anderen gelegt.“