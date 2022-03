Kleinkunst in Geldern : Bernd Stelter läutet das Wochenende früh ein

Bernd Stelter kommt Montag nach Geldern. Foto: Esser Foto: Manfred Esser

Geldern Der Komiker ist am Montag in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums in Geldern zu Gast. Karten gibt es ab 32,50 Euro unter anderem in Geldern in der Buchhandlung Keuck,

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ gastiert Bernd Stelter am Montag, 15. März, ab 20 Uhr in der Aula des Gelderner Lise-Meiter-Gymnasiums. Versprochen wird ein Programm für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden.

Es geht um Work-Life-Balance. Was für ein Wortungetüm. Und was für ein Blödsinn. Wenn Deine Arbeit nicht zu Deinem Leben gehört, dann hast du wirklich verloren. Nein, wir müssen schon jeden Tag genießen.Und warum können das die Dänen besser als wir, und die Schweden und die Schweizer auch. Das müssen wir direkt ändern. Aber wie?

Wir sind jetzt mal zufriedener. Wie man das lernt? Wie lernt man Fahrrad fahren? Man fährt einfach los. Und bloß nicht auf die anderen warten. Du musst dir dein Konfetti schon selbst ins Leben pusten.

Diese Veranstaltung des Kulturbüros Niederrhein findet in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Gelderland statt. Karten gibt es ab 32,50 Euro unter anderem in Geldern in der Buchhandlung Keuck, Issumer Straße 15, Telefon 02831 80008 und online auf www.reservix.de sowie über die Tickethotline: 02821 24161.