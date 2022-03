Krefelder Fitnesstrainer helfen : Workout gegen Spende für die Ukraine

Krefeld Wer für die Opfer des Krieges spendet, erhält am Sonntag, 13. März, vom „Team Kairo“ ein Training im Stadtwald. Alle Übungen werden als Paar absolviert, so dass das Angebot auch von Fitness-Anfängern wahrgenommen werden kann.

Zu einer ganz besonderen Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine ruft das „Team Kairo“, das seit knapp zwei Jahren Fitnesstraining im Stadtwald anbietet (RP berichtete), auf. „Am Sonntag, 13. März, ab 10 Uhr bieten wir ein besonderes Training an, mit dem wir Spenden für die Kriegsopfer sammeln wollen“, erläutert Robin Beckers, einer der Gründer (der Name Kairo hat übrigens nichts mit der Stadt in Ägypten zu tun, sondern ist ein Akronym der Gründernamen). „Wer sich unter teamkairo.de oder per Email unter info@teamkairo.de anmeldet und einen selbst gewählten Betrag spendet, der nimmt an unserem speziellen Partner-Training im Stadtwald teil“, erläutert der zertifizierte Nachwuchstrainer des Krefelder EV weiter.