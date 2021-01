Fußball : SV Straelen verpflichtet zwei Neuzugänge

Ben van Dael (Mitte) mit den Neuzugängen Kino Delorge (links) und Timo Mehlich. Foto: FuPa

Straelen Timo Mehlich und der Belgier Kino Derlorge wechseln zum Regionalligisten. Ob die beiden Verstärkungen schon am Samstag in der Nachholpartie gegen Alemannia Aachen zum Kader gehören werden, ist noch nicht sicher.

Ben van Dael, der neue Sportliche Leiter des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, ist gerade erst ein paar Tage im Amt und setzt bereits die ersten Ausrufezeichen. Im Laufe der Woche nahm der Aufsteiger zwei neue Spieler unter Vertrag. „Ich habe die Entscheidung für die Verpflichtungen aber nicht alleine getroffen. So etwas macht man in enger Absprache mit dem ganzen Team, sonst funktioniert es nicht“, sagt van Dael. Bei den Spielern handelt es sich um Timo Mehlich und Kino Delorge.

Mehlich ist 23 Jahre alt, wurde in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach sowie dem 1. FC Mönchengladbach ausgebildet und blickt als defensiver Mittelfeldakteur auf 56 Bundesliga-Spiele als Junior zurück. „Timo Mehlich kann auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden, für seine Stammposition haben wir genug Spieler“, so van Dael. Nach dem Abitur erfüllte Mehlich sich den Traum, in den USA zu studieren und für eine College-Mannschaft zu kicken. Zuletzt war er bei der zweiten Mannschaft des MLS-Teams Houston Dynamos unter Vertrag. Wegen der Corona-Unterbrechung und Verletzungen kam er eigentlich nur nach Deutschland zurück, um sich fitzuhalten. Das tat er beim SV Straelen und empfahl sich für einen Vertrag.

Kino Delorge ist ebenfalls 23 Jahre alt und Belgier. Als Jugendlicher genoss er die fußballerische Ausbildung beim Erstligisten KRC Genk, wurde Jugend-Nationalspieler und nahm an Welt- und Europameisterschaften teil. „Er ist gelernter Rechtsverteidiger, kann aber auch Innenverteidiger spielen“, so van Dael. Nach Stationen beim niederländischen Erstligisten FC Dordrecht und in der höchsten rumänischen Liga bei Dynamo Bukarest lief Delorge zuletzt in der Dritten Liga in Belgien für KSV Roeselare auf.