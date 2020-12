Politiker in Straelen : SPD Straelen trauert um Gerhard Link

Politiker in Straelen

Straelen Die Straelener Sozialdemokraten trauern um Gerhard Link. Er arbeitete 50 Jahre im Vorstand mit und verstarb jetzt im Altern von 87 Jahren.

Im Alter von 87 Jahren ist mit Gerhard Link ein Ehrenmitglied des Straelener SPD-Vorstands gestorben. Link trat 1970 bei einer Veranstaltung seiner Gewerkschaft in die SPD ein. Erst ein Jahr zuvor war der Ortsverein aus einem siebenjährigen „Dornröschenschlaf“ wieder aktiv geworden. Mit seinem Eintrittsdatum gehörte Link zu den Männern und Frauen dieses Neuanfangs.

Dem Vorstand der Straelener SPD gehörte Gerhard Link praktisch die gesamten 50 Jahre seiner Mitglied­schaft an. Zunächst mit dem Amt des Kassierers, der damals noch mit Hauskassierung beschäftigt war und damit Kontakt zu jedem Mitglied bekam. Anschließend war er viele Jahre Beisitzer. Als Link aus Altersgründen aus dem Vorstand ausschied, wurde er zum Ehrenmitglied des Vorstandes ernannt. Auch in dieser Rolle nahm er weiter an den Vorstandssitzungen teil und übernahm die Aufgabe eines Delegierten bei den Parteitagen im Kreis Kleve, bis seine tückische Krankheit das nicht mehr zuließ.