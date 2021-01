Fußball : „Saison nicht mit aller Macht beenden“

Niederrhein Die Spielzeit im Amateurfußball wird frühestens im März fortgesetzt. Allzu groß ist bei vielen Funktionären und Trainern der Optimismus nicht, dass dies klappt. Mancher hält es für wichtiger, dass die Jugend schnell wieder trainieren kann.

Die Auszeit für den Amateurfußball geht in die Verlängerung. Und ein Ende der Zwangspause wegen der Corona-Krise ist noch nicht abzusehen. Stand heute ist, dass es frühestens im März wieder um Punkte gehen kann, weil der Lockdown von der Politik bis Ende Januar verlängert wurde und der Fußball-Verband Niederrhein den Teams wohl eine vierwöchige Vorbereitungszeit zugestehen will, ehe der Spielbetrieb fortgesetzt wird. Im Fußball-Kreis Kleve/Geldern wird es für die Mannschaft in den Kreisligen auf jeden Fall so sein, dass sie vier Wochen Zeit haben, um wieder in Tritt zu kommen. Doch allzu groß ist der Optimismus bei vielen Funktionären und Trainern der Teams der Region nicht, dass der Ball schon im März wieder rollen kann. Und mancher könnte somit damit leben, wenn die Saison abgebrochen und annulliert werden müsste.