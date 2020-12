Fußball : Ben van Dael wird der neue Sportliche Leiter des SV Straelen

Präsident Hermann Tecklenburg will in der Winterpause neue Spieler verpflichten. Foto: Heinz Spütz

Straelen Der Niederländer soll hauptamtlich beim Regionalligisten tätig sein. Stephan Houben wird Teammanager. Die Mannschaft soll verstärkt werden.

Van Dael ist 55 Jahre alt und kommt aus Swalmen, einem Ortsteil von Roermond . Als Trainer hat er sich einen Namen bei VV Venlo gemacht und war in den vergangenen Jahren als Coach in der Eredivisie bei Fortuna Sittard und in der ersten polnischen Liga bei Zagłebie Lubin tätig.

Wie Hermann Tecklenburg durchblicken ließ, werde sich der Verein in der kurzen Winterpause von einigen Spielern, die, so der Klubchef, keine Regionalliga-Reife bewiesen hätten, trennen. Gleichzeitig sollen neue Spieler verpflichtet werden, um die Mannschaft zu verstärken, die als Aufsteiger auf dem 13. Platz steht und sechs Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen hat.

Namen von möglichen Neuzugängen wollte der Präsident noch nicht nennen. „Die Entscheidungen wurden in enger Absprache mit Stephan Houben, Ben van Dael und Trainer Benedikt Weeks fallen. Gespräche mit den Spielern müssen noch geführt werden“, sagt Tecklenburg, der sich für knapp drei Wochen in den Weihnachtsurlaub unter kanarischer Sonne verabschiedet hat und hofft, dass die Mannschaft in seiner Abwesenheit einen Punkt beim Heimspiel gegen Alemannia Aachen holt. Die Partie findet am Samstag, 9. Januar, 14 Uhr, statt.