Kerken : Marc Kersjes hört als Trainer beim FC Aldekerk auf

Kerken Für den 41-jährigen Spielertrainer ist im Sommer nach fünf erfolgreichen Jahren beim Bezirkslisten Schluss. Sein Nachfolger wird Danny Thönes (39).

Viereinhalb Jahre ist es jetzt her, dass Spielertrainer Marc Kersjes im Sommer 2016 beim damals frisch gebackenen Fußball-Bezirksligisten FC Aldekerk die Zügel in die Hand nahm. Viereinhalb Jahre, die getrost als die erfolgreichsten in der Geschichte des Vereins bezeichnet werden dürfen. Der FCA hielt sich nicht nur so lange wie nie zuvor in der Bezirksliga – die Spieler um Kapitän Stefan Herrschaft befinden sich in der fünften Saison in Serie in der Klasse –, sondern erreichten auch zum ersten Mal den Niederrheinpokal. Das „Wunder von Willich“ in der Abstiegs-Relegation 2018 oder zweimal ein hervorragender vierter Tabellenplatz sind nur zwei weitere von zahlreichen Erlebnissen, welche die Amtszeit von Kersjes beim Dorfverein aus dem äußersten Süden des Kreises Kleve zu einer rundum gelungenen machen.