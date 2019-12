Handball : Bärenstarke zweite Hälfte lässt den SV Straelen jubeln

Straelen (terh) Handball-Regionalliga der Frauen: HSV Frechen – SV Straelen 20:22 (13:9). Beim Gang in die Kabine herrschte bei den Grün-Gelben ganz große Tristesse. Wenig bis nichts von dem, was sie sich vorgenommen hatten, konnte im Kellerduell beim Aufsteiger aus Frechen umgesetzt werden.

Vor allem in der Offensive befand sich vom Start weg reichlich Sand im Straelener Getriebe. Und wenn sich dann doch einmal Torchancen ergaben, wurden diese in unschöner Regelmäßigkeit (unter anderen drei verworfene Strafwürfe) vergeben. Der Gastgeber wusste diese Schwäche zu nutzen, setzte sich von 3:3 auf 8:5 ab und baute diesen Vorsprung bis zur Pause auf vier Tore Differenz aus. Nach dem Seitenwechsel bissen sich die Blumenstädter ins Spiel. Basis dafür waren eine ausgezeichnete Abwehr- und eine starke Torwartleistung. Ein Sonderlob erhielt Nachwuchsspielerin Theresa Mülders, die aufgrund von zwei frühen Zeitstrafen gegen Zoé Daguhn in der Defensive reichlich Spielzeit sammelte und im Mittelblock wegräumte, was wegzuräumen war. „Das war ganz große Klasse“, freute sich Floeth über den gelungenen Schachzug und den starken Auftritt des Talents.