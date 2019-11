Handball-Landesliga : Handball: SVS will dritten Heimsieg

Straelen/Issum Straelens Männer von Trainer Dietmar Beiersdorf sind gegen Bottrop favorisiert.

Handball-Landesliga Männer: SV Straelen – SC Bottrop. Der Sieg in Dinslaken war wichtig – fürs angeschlagene Straelener Selbstvertrauen und für den Tabellenstand. Dort geht es zwischen Rang zwei und Platz 13 nämlich ziemlich kuschelig zu. Allein Spitzenreiter Styrum sticht heraus. Dahinter stapeln sich die verbleibenden zwölf Mannschaften geradezu. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, sagt SVS-Coach Dietmar Beiersdorf. Zuletzt gewann der Tabellenletzte beim Ligadritten. „Das zeigt uns, dass wir keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen dürfen“, so Straelens Trainer. Auch nicht den SC Bottrop, der zwei Zähler hinter dem SVS rangiert und am Samstagabend in der Blumenstadt gastiert. Anwurf ist um 19.25 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum.