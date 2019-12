Volleyball : Eintracht macht Sechs-Punkte-Sprung

So soll’s sein: Der Gegner am Boden, die Eintracht bejubelt ausgelassen eine gelungene Aktion. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: Mit einem ungefährdeten 3:0 gegen Schlusslicht ASV Senden und einem 3:1 beim SC 99 Düsseldorf melden sich die Gelderner Spielerinnen zurück und verbessern sich auf Platz fünf.

(mahei) VC Eintracht Geldern – ASV Senden 3:0 (25:17, 25:14, 25:17); SC 99 Düsseldorf – Eintracht 1:3 (17:25, 27:25, 20:25, 15:25). Es geht doch ! Volleyball-Regionalligist VC Eintracht Geldern hat den angekündigten Worten die entsprechenden Taten folgen lassen. Aus den beiden Spielen am Wochenende hat die Mannschaft die volle Ausbeute von sechs Punkten eingefahren und damit in der Tabelle einen entsprechend großen Satz nach vorne gemacht. Das Team um Trainer Steffen Bertram hat jetzt 15 Zähler auf seinem Konto, verbesserte sich auf Rang fünf und darf sich somit allmählich wieder in der Tabelle nach oben orientieren.

Vor heimischer Kulisse benötigte die Eintracht zunächst gegen den Abstiegskandidaten aus Senden einige Ballwechsel, um in der Partie anzukommen. So lag man anfangs nach einer starken Aufschlagserie des Gegners mit 2:5 hinten. Trainer Steffen Bertram sollte mit seiner Prognose recht behalten, dass das Spiel gegen die junge Mannschaft aus Senden auch eine Frage der Mentalität sei.

So geht’s weiter Zwei Heimspiele vor der Winterpause Der VC Eintracht Geldern ist im alten Jahr noch zweimal gefordert – jeweils in der heimischen Halle „Am Bollwerk“. Am kommenden Samstag, 7. Dezember, geht’s zunächst gegen den Tabellennachbarn SG Langenfeld. Eine Woche später (14. Dezember) folgt das Topspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter TSV Bayer 04 Leverkusen II. Beide Spiele beginnen um 17.30 Uhr.

Seine Spielerinnen sollten ihn nicht enttäuschen. Gegen den Tabellenletzten, der noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet, hatten die Gastgeberinnen das Geschehen mit starken Aufschlägen bald unter Kontrolle. Auch das Zusammenspiel zwischen Annahme/Abwehr und Angriff funktionierte sehr routiniert. Dafür war nicht zuletzt Alina Verheyen verantwortlich, die nach langer Pause wieder voll einsatzfähig die Bälle im Zuspiel verteilte. Zu keinem Zeitpunkt war der Sieg des VCE gegen den ASV Senden gefährdet.

Hanna Kolmans, die aus der zweiten Mannschaft zur Unterstützung gekommen war, fügte sich nahtlos in die Partie ein und zeigte ihr Potenzial. So konnte Bertram die Gelegenheit nutzen, in vielen Konstellationen die Elemente zu verfeinern. Die Mannschaft ihrerseits tankte nach den jüngsten Niederlagen Selbstvertrauen. „Dieser Sieg war wichtig. Es ist nicht einfach, solch ein Spiel mental durchzuziehen und bis zum letzten Punkt fokussiert zu bleiben. Es freut mich sehr, dass uns dies gelungen ist“, stellte Bertram nach der Partie zufrieden fest.

Einen Tag später konnte die Eintracht auch aus dem Duell der Tabellennachbarn in Düsseldorf die erhofften drei Punkte einfahren. „Der Druck vor der Partie war sehr groß, da beide Mannschaften die Punkte brauchten und unbedingt den Sieg wollten“, erklärte Bertram. Diesem Druck hielt seine Mannschaft stand. Die Eintracht lag dank konsequenter Annahme- und Abwehrleistung und gut verteilten Bällen von Zuspielerin Bärbel Heynen kontinuierlich mit mindestens vier Punkten vorn und entschied schließlich den ersten Satz ungefährdet mit 25:17 für sich. Wie schon einige Male in der laufenden Saison leistete sich die Eintracht allerdings im zweiten Durchgang eine Schwächephase. Die „DSCitygirls“ aus der Landeshauptstadt witterten ihre Chance und setzten den Gegner vor allem in der Annahme unter Druck. In der entscheidenden Phase hatten die Düsseldorferinnen das bessere Ende für sich und glichen zum 1:1 aus.

Angeführt von der später als Spielerin des Tages ausgezeichneten Nicole Gey ließ sich die Eintracht allerdings von dem kurzzeitigen Rückschlag nicht beeindrucken. Schnell konnten sich die Gäste im dritten Satz mit 10:5 und 16:10 absetzen. Die Abwehr um Nicole Gey stand solide, Bälle wurden konsequent zu Ende gespielt. Die Eintracht war in dieser Phase klar überlegen und ließ sich nicht von der Siegerstraße abbringen. Der Rest war Formsache. Die Gäste wollten schlichtweg gewinnen und ein rundum gelungenes Wochenende feiern. Und so ging auch der letzte Satz zügig an die Gäste, die von allen Positionen punkteten und auch im Aufschlag den nötigen Druck aufbauen konnten.

„Die Mannschaft hat in beiden Spielen genau das abgerufen, was wir im Vorfeld im Training einstudiert hatten. Jede einzelne Spielerin konnte ihren Beitrag leisten und war ungemein wichtig für das gesamte Mannschaftsgefüge“, lobte Steffen Bertram die Mannschaft nach dem Doppelsieg.