Kreisliga B : B-Liga: Issums Trainer Knies fordert Punkte

Issums Übungsleiter Tim Knies gibt die Richtung vor: Seine Mannschaft soll möglichst schon nun gegen Labbeck punkten. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Gelderland Am 17. Spieltag empfängt Winnekendonk den TSV Nieukerk, Broekhuysen II kann Herbstmeister werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Foreman

Bis zur Winterpause sind es noch drei Spieltage, der 17. und letzte der Hinrunde findet aber schon am Sonntag statt.

DJK Labbeck-Uedemerbruch – SV Issum (So., 14.15 Uhr). Für die restlichen Wochen vor der Winterpause hat Issums Trainer Tim Knies ein klares Ziel: „Wir möchten aus den letzten Spielen noch den einen oder anderen Punkt holen und damit in Labbeck beginnen“. Die Gäste erwarten ein kampfbetontes Spiel, mit einem Gegner der zuletzt zu überzeugen wusste. Daran möchte Labbeck anknüpfen wie Trainer Dirk Friedhoff bestätigt: „Wir müssen auf den Punkt fit sein und eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen“.

SV Sevelen II – Concordia Goch (So., 14.15 Uhr). Vor zwei Wochen ließ Concordia der Reserve Winnekendonks keine Chance. Noch mal so leicht dürfte es für die Gäste diesmal nicht werden. „Es wird sicher ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen natürlich was mitnehmen“, betont Gochs Trainer Dirk Ernesti. In der Tabelle steht Sevelen mittlerweile einen Punkt vor den Gochern. Mit vier Siegen aus den letzten sechs Spielen befinden sich die Hausherren in einem Aufwärtstrend, den sie am Sonntag gerne fortsetzen möchten.

Viktoria Winnekendonk II – TSV Nieukerk II (So., 14.15 Uhr). Aufgrund vieler Ausfälle konnte Nieukerk am vergangenen Wochenende nicht gegen Kevelaer antreten. Jetzt sieht es personell wieder besser aus, dementsprechend betont TSV-Trainer Alexander Gubbels: „Wir werden mit allem was wir haben versuchen drei Punkte zu holen, dann können wir mit der Hinrunde auch sehr zufrieden sein“. Von den Abstiegsrängen hätten sich die Gäste damit ein Stück weit entfernt, für Winnekendonk geht es jetzt erstmal darum diese noch vor der Pause zu verlassen.

Kevelaerer SV II – TSV Wachtendonk-Wankum II (So., 14.15 Uhr). Den Anschluss nach ganz oben hat Wachtendonk inzwischen verloren. Zumindest an Kevelaer könnten die Gäste aber nun wieder auf vier Punkte ran rücken. Für die Hausherren ist vor der Winterpause sogar noch Rang eins oder zwei möglich. Durch diverse Spielausfälle haben die Marienstädter nun schon seit drei Wochen nicht mehr gekickt. „Wir haben jetzt richtig Lust auf den Dezember“, verspricht KSV-Trainer Tobias Häntsch.

SC Auwel-Holt II – TSV Weeze II (So., 14.15 Uhr). Durch nur eine Niederlage rutschte Weeze von Platz eins auf vier ab. An der Ausgangslage für das Spiel gegen Auwel-Holt hat sich aber nicht viel geändert. „Wir fahren nach Holt um zu gewinnen“, macht auch Weezes Coach Christoph Tönnißen klar. Für die Hausherren würde schon ein Punkt reichen. Aus der Leistung gegen Nieukerk letzte Woche geht der SC gestärkt vor, wie Trainer Benkaddour betont: „Wir wollen jetzt unsere Stärken zeigen und als Mannschaft auftreten.

Grün-Weiß Vernum II – SV Walbeck II (So., 14.15 Uhr). Mit einer 1:7 Niederlage ging Walbeck in die zweiwöchige Pause. Genug Zeit also um das bittere Ergebnis aufzuarbeiten. „Die Mannschaft muss eine Reaktion zeigen“, verlangt Walbecks Co-Trainer Yannik Christiaens. Auch die Hausherren sind in der Pflicht, wie Coach Dirk Jung klarmacht: „Wir können uns gegen Mannschaften wie Walbeck nicht mit nur einem Punkt zufriedengeben“. Mit einem Dreier würde sich Vernum von den Abstiegsrängen wohl noch weiter absetzen.

SV Veert – Germania Wemb (So., 14.30 Uhr). Gegen Winnekendonk verpasste Wemb die Chance ein Sechs-Punkte-Spiel für sich zu entscheiden. „Das müssen wir jetzt abhaken“, fordert Gäste-Trainer Yasar Morgar. Leichter wird es für Germania kaum. Im Gegenteil, nach dem Vorletzten wartet nun der Tabellenzweite. Und dieser ist für die restlichen Spiele hochmotiviert. Schließlich haben Coach Timo Pastoors und Co noch ein Ziel: „Wir versuchen über Winter ganz oben zu stehen“.

DJK Twisteden II – Viktoria Winnekendonk (So., 14.30 Uhr). Nach einigen Spielen mit angespannter Personallage, sind nun wieder alle an Bord bei Twisteden. Das Selbstvertrauen ist dementsprechend größer, vor allem da man schon in der Notlage zuletzt ein starkes Spiel bei Wachtendonk ablieferte. „Winnekendonk ist eine gute Mannschaft mit einem Lauf. Den wollen wir jetzt stoppen“, berichtet Twistedens Trainer Andre Elbers. Tatsächlich hat Winnekendonk acht seiner letzten zehn Spiele gewonnen, an einen Selbstläufer glaubt Viktoria-Coach Sebastian Steinhauer nun aber nicht: „Das wird ein schweres Derby“.