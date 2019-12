Handball : Sieg im Spitzenspiel: So ist der ATV ein ernsthafter Titelkandidat

Svenja Rottwinkel tauchte immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf und steuerte zehn Treffer bei. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk Dritte Handball-Liga der Frauen: TV Aldekerk liefert beim 27:22 (15:11) bei Borussia Dortmund eine eindrucksvolle Vorstellung und baut seinen Vorsprung aus.

Bewährungsprobe eindeutig bestanden. Als alter und neuer Tabellenführer der Dritten Handball-Liga der Frauen ist der TV Aldekerk aus Dortmund zurückgekehrt und hat mit dem Sieg im Spitzenspiel seinen Vorsprung ausgebaut. Die Grün-Weißen feierten bereits Saisonsieg Nummer sieben und haben jetzt 15.3-Punkte auf ihrem Konto. Da die Verfolger allesamt Federn lassen mussten, beträgt der Vorsprung auf das Trio Borussia Dortmund II, SG Mainz-Bretzenheim und Königsborner SV jetzt schon vier Zähler.

„Das war klasse heute“, sagte die zehnfache Aldekerker Torschützin Svenja Rottwinkel nach dem Abpfiff. „Wir haben eine gute Defensive in die Halle gestellt und haben es geschafft, die beiden Dortmunder Haupttorschützinnen Wulf und Michalzcik nicht wie gewohnt zur Entfaltung kommen zu lassen. So konnten wir dann aus einer sicheren Abwehr unser Spiel aufziehen.“ Zudem war Tugce Cengiz im Aldekerker Tor ein starker Rückhalt, so dass die Gastgeberinnen Probleme hatten, zum Torerfolg zu kommen.

„In der Tat haben wir heute gegen die offensive Abwehr nicht das auf das Parkett gebracht, was wir uns vorgenommen hatten“, haderte BVB-Trainer Tobias Fenske mit dem Schicksal. „Wenn man Tabellenführer werden möchte, muss man auch so spielen. Aber heute haben wir eine schlechte Angriffsleistung gebracht. Ich kann nur Glück­wünsche nach Aldekerk schicken, der Sieg geht in jedem Fall in Ordnung.“

Der Dortmunder Coach hatte mit ansehen müssen, wie sein Team nach zwischenzeitlichem Ausgleich rund zehn Minuten vor dem Seitenwechsel wieder in Rückstand ge­riet und diesen auch mit in die Pause nehmen musste. Im zweiten Durchgang spielte der ATV dann seinen Streifen weiter herunter. Die Defensive machte gute Arbeit, vorne zeigten sich Rottwinkel und Kühn treffsicher. Deshalb geriet der verdiente Sieg des Spitzenreiters im Grunde genommen nie in Gefahr.

Der BVB schaffte es eine Viertelstunde vor dem Ende zwar noch einmal, bis auf drei Tore heranzukommen. Zu mehr reichte es jedoch nicht. Die Aldekerkerinnen spielten die Partie im Stile einer Spitzenmannschaft zu Ende und belohnten sich am Ende vollkommen verdient mit zwei Punkten. Bis Weihnachten sind es noch zwei Spiele, am kommenden Samstag kommt zunächst die HSG Blomberg-Lippe II in die Vogteihalle.