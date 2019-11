Handball : Zwölf Straelenerinnen sind bereit

Zielstrebig: Anika Sewing und ihre Mitspielerinnen werden versuchen, in Frechen für eine Überraschung zu sorgen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen (terh) Handball-Regionalliga der Frauen: HSV Frechen – SV Straelen (Sa., 19 Uhr, Sporthalle an der Burgstraße). Vier Zähler aus den kommenden drei Spielen. So lautet der Plan von SVS-Coach Thomas Floeth für ein besinnliches Weihnachtsfest.

„Jetzt kommen die Spiele, in denen wir punkten müssen. Ansonsten wird es mit dem Klassenerhalt ganz, ganz schwierig“, fordert Straelens Trainer von seiner Mannschaft größtmögliche Konzentration und Disziplin.

„Wir müssen die Zahl der technischen Fehler herunterfahren und unsere Großchance besser verwerten, ansonsten wird es auch gegen die beiden Aufsteiger schwierig bis unmöglich“, fordert Floeth vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Frechen. Der HSV hat ein paar Wochen gebraucht, um sich an die neue Liga zu gewöhnen. Nach zwei deutlichen Auftaktniederlagen war man angekommen, holte gegen Fortuna Köln die ersten beiden Punkte.

„Das wird für uns ein ganz hartes Stück Arbeit“, weiß der SVS-Coach um die Qualität, die im Frechener Kader steckt. Körperlich starke Halbe, eine bewegliche Rückraummitte und eine überragende Spielerin auf Linksaußen gilt es in den Griff zu bekommen. „Im Abwehrverbund stehen wir ganz gut. Diesmal wird es aber vor allem darum gehen, in Eins-gegen-Eins-Situationen zu bestehen“, so Floeth.