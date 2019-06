Handball : SV Straelen: Fünf Neuzugänge und eine Hiobsbotschaft

Straelen Handball-Regionalliga der Frauen: Torhüterin Monja Bleidtner kehrt zu den Grün-Gelben zurück. Zoé Daguhn (Kreuzbandriss) fällt lange aus.

Zudem ist es dem Trainergespann gelungen, in Melissa Nolden eine ebenso junge wie talentierte Rückraumspielerin zu den Grün-Gelben zu lotsen. Die Krefelderin wechselt von der VT Kempen in die Blumenstadt. Drei weitere Neulinge kommen aus den eigenen Reihen. Sophia Kähler und Theresa Mülders stoßen aus der A-Jugend zur Mannschaft und sollen behutsam an höhere Aufgaben herangeführt werden. Und dann wäre da noch Nina Pellens. Sie hat die Straelener Reserve in der abgelaufenen Saison zum Aufstieg in die Landesliga geführt und will es nach mehreren Jahren, in denen sie es etwas ruhiger angegangen ist, noch einmal wissen.