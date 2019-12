Handball : SV Straelen überrennt Gegner und darf sich nach oben orientieren

Straelen Handball-Landesliga der Männer: SV Straelen setzt beim 35:21 (13:8) gegen den überforderten SC Bottrop zu einem Sturmlauf an und begeistert die Zuschauer.

(terh) In der Schlussphase war dann sogar Zeit für Experimente. SVS-Coach Dietmar Beiersdorf brachte den siebten Feldspieler und nahm auch in Unterzahl den Torhüter raus. Üben für den Ernstfall, der gegen Bottrop nicht eingetroffen war. Kurz nach Wiederanpfiff hatte es für die Blumenstädter noch nicht nach einem dermaßen entspannten Zieleinlauf ausgesehen. Trotz eines guten Starts und einer daraus resultierenden 10:3-Führung (20. Minute) waren die mit dem letzten Aufgebot angetretenen Gäste mit dem Treffer zum 12:15 plötzlich wieder im Spiel. „In den zehn Minuten vor und fünf Minuten nach dem Seitenwechsel haben wir fahrlässig agiert – in Abwehr und Angriff. Das hat mir gar nicht gefallen“, so Beiersdorf.