Handball : TV Aldekerk will Siegesserie fortsetzen

Aldekerk Handball-Regionalliga der Männer: ATV – TV Jahn Köln-Wahn (Sa., 19.30 Uhr, Vogteihalle). Der Gastgeber möchte die Gunst der Stunde nutzen und sich mit dem vierten Sieg in Folge in der Spitzengruppe festsetzen.

Der ATV geht gegen den Drittletzten der Tabelle als klarer Favorit in die Begegnung. Ein Sieg ist jedoch alles andere als ein Selbstläufer. Denn Geschenke werden die Rheinländer auch in der Adventszeit garantiert nicht verteilen. „Ich erwarte einen sehr unangenehmen Gegner. Die Kölner werden versuchen, uns zu Fehlern zu zwingen, um diese dann ausnutzen. Dann haben sie einen Trainer, der mit allen Wassern gewaschen ist und für jede taktische Überraschung gut ist“, lautet die Einschätzung von ATV-Trainer Nils Wallrath. „Außerdem haben sie in Oliver Kierdorf einen starken Torwart und auf der halblinken Position in Davidson Idahosa einen brandgefährlichen Mann.“

Beim Trainer ist von Olaf Mast die Rede. Der Zwei-Meter-Hüne aus Krefeld hat in seiner Profikarriere mit dem THW Kiel Titel im Super-Cup eingefahren, Deutsche Meisterschaften gefeiert und Champions-League gespielt. Ihm braucht man sicher nichts über Handball erzählen. Seit 2007 coacht er erfolgreich an der Seitenlinie.

Die Wahner müssen den Abgang eines der stärksten Regionalliga-Spieler kompensieren. Alexander Senden hatte in den vergangenen Spielzeiten oftmals den entscheidenden Unterschied ausgemacht. Er ist inzwischen in der Dritten Liga für den TV Leichlingen am Ball. Aktuell kann Mast nicht auf seinen Linkshänder im Rückraum, Manuel Surlemont, zurückgreifen, der wegen einer Verletzung noch längere Zeit ausfällt. Dafür wurde während der laufenden Saison Jonas Bergerhoff reaktiviert, der maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Kölner in die Regionalliga hatte.