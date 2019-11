Fußball-Oberliga : Grün-Gelbe erholt aus der Pause

Der Japaner Ryo Terada (ballführend) droht für einen längeren Zeitraum auszufallen. Für den SV Straelen wäre das eine Hiobsbotschaft. Immerhin ist der 25-Jährige ein waschechter Vielspieler des Oberligisten. Eine genaue Diagnose aber stand zu Redaktionsschluss noch aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Am Sonntag, 14.15 Uhr, empfängt der Oberligist SV Straelen den Mittelmaß-Klub Sportfreunde Baumberg. Mittelfeldspieler Ryo Terada hat sich schwer verletzt.

Eine Pause, da ist sich SV Straelens Übungsleiterin Inka Grings sicher, habe ihrer Oberliga-Mannschaft gut getan. „Wir haben endlich mal durchatmen können. Am vergangenen Wochenende habe ich den Jungs komplett frei gegeben“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch Grings selbst habe die Ruhe genossen, erklärt sie: „Ich habe mir einige Fußballspiele angeschaut.“ Und nicht nur das: Grings scheint die Freizeit genutzt zu haben, um sich Gedanken über die Zukunft der Straelener Erstvertretung zu machen. Die 41-Jährige schaute nicht irgendwelche Partien, sondern Regionalligaspiele. In der Spielzeit 2020/2021 sollen solche auch wieder an der Römerstraße stattfinden. Auf gutem Wege befinden sich die Grün-Gelben zweifelsfrei. Nicht nur, dass das Grings-Aufgebot auf dem ersten Tabellenplatz der fünfthöchsten deutschen Spielklasse steht. Mittlerweile beträgt der Rückstand auf den ersten Verfolger aus Monheim auch zehn Zähler.

Nun warten die Sportfreunde aus Baumberg. Sie gehören zu den Mannschaften, die bisher schwer enttäuschen. Immerhin sind die Blau-Weißen seit Jahren ambitioniert unterwegs, im vergangenen Jahr schlossen die Rheinstädter die Saison gar auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Meister VfB Homberg ab. Vor der laufenden Spielzeit aber verließ Trainer Francisco Carrasco den Klub gen TuRU Düsseldorf. Ganz anders das Bild jetzt: Aktuell reicht es in Baumberg nur für Tabellenplatz zehn, Kontinuität brachte Nachfolger Salah El-Halimi seinen Kickern noch nicht nahe. Zuletzt spielten die Sportfreunde gleich drei Mal Remis – gegen den FC Kray, die Spielvereinigung Essen-Schonnebeck und den Lokalrivalen 1. FC Monheim.

Info Straelens Zweiteingang am Sonntag geschlossen Organisatorisches Die Verantwortlichen des Oberligisten SV Straelen weisen im Vorfeld der Heimbegegnung mit Baumberg darauf hin, dass der sogenannte „Gästeeingang“ (Wirtschaftsweg Venloer Straße) nicht geöffnet sein wird und ausschließlich der Haupteingang an der Römerstraße zur Verfügung steht.

Und dennoch: Unterschätzen dürfe man die Gäste nicht, meint Grings. „Das wird sicher ein interessantes Spiel. Baumberg hat ein hohes spielerisches Niveau, daher gehe ich von einem offenen Spiel aus.“ Tatsächlich ist zu beobachten, dass sich Baumberg in der Offensive nicht allzu schwer tut. Mit 32 Treffern stellen sie die drittgefährlichste Offensive der Oberliga. Dem gegenüber stehen jedoch 34 Gegentore – ein desolater Wert. So wundert es kaum, dass in Baumberg bereits mehrfach in dieser Saison von einer Krise die Rede war. „Straelen hat wirklich einen mörderischen Lauf, viel mehr Selbstbewusstsein kann man wohl nicht haben. Aber wir werden uns trotzdem etwas überlegen, denn jede Mannschaft hat irgendwo eine Schwachstelle. Wir müssen einen perfekten Tag erwischen, dürfen selber keine Fehler machen und müssen diese Schwachstelle dann nutzen“, sagt El Halimi im Gespräch mit der Redaktion der Rheinischen Post in Langenfeld. Während Straelen mit Siebenmeilenstiefeln der Rückkehr in die Regionalliga entgegenstrebt, müssen die Baumberger bis zur Winterpause noch ein paar Zähler einsammeln, um die Feiertage bar jeder Abstiegssorgen genießen zu können. Sieben Zähler Vorsprung hat Baumberg auf den ersten Abstiegsplatz.

„In der Winterpause wollen wir uns dann sammeln, neue Kraft tanken und danach hoffen, dass wir in der Rückrunde ein bisschen weniger Verletzungspech haben. Bis dahin sollen aber noch ein paar Punkte her“, sagt Übungsleiter El Halimi weiter. Zuletzt testete seine Elf am Freitag vor dem spielfreien Wochenende gegen einen eigentlich deutlich schwächeren Gegner. Mit 2:4 unterlag Baumberg dem Bezirksligisten VfL Benrath. „Das darf dir nicht passieren, egal in welcher Formation man aufläuft. Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt keine Einstellung zu dem Spiel gehabt. Bis wir das gemerkt haben, war es dann schon zu spät. So ein Auftritt geht gar nicht, das sage ich ganz deutlich“, sagt El-Halimi. Zur Pause hatten die Sportfreunde bereits mit 0:3 in Rückstand gelegen und konnten die Niederlage auch im zweiten Durchgang trotz zweier Treffer nicht mehr abwenden.

So scheint die Begegnung mit Straelen zu einem äußerst unglücklichen Zeitpunkt auf dem Programm zu stehen. Immerhin bewies der Klassenprimus zuletzt gar, gegen einen gestandenen Regionalligisten mithalten zu können. Vor dem spielfreien Wochenende nämlich lud Grings ihre Kicker zu einem Freundschaftsspiel gegen den Wuppertaler SV ein. Zwar verlor der SVS mit 3:4, der Oberligist aber schlug sich wacker. Für die Treffer sorgten Kevin Weggen, Gökan Lekesiz und Ryo Terada.