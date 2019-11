Handball 3.Liga : Drittliga-Frauen des ATV vor Spitzenspiel in Dortmund

Aldekerk/Dortmund (CaB.) Handball, Frauen 3. Liga West: BV Borussia Dortmund – TV Aldekerk, Samstag, 19 Uhr. Borussia Dortmund gegen den TV Aldekerk, Zweiter gegen Erster, Schwarz-Gelb gegen Grün-Weiß.

Wie auch immer man es nennen mag, am Samstagabend steigt in der Stadt am Hellweg das Spitzenspiel der dritten Liga der Handballfrauen. Als aktuell Führende reist ATV-Trainerin Yvonne Fillgert mit ihrer Mannschaft dann zum BV Borussia Dortmund und trifft dort auf den ersten Verfolger. Den Aldekerkerinnen ist im Vorfeld klar, was sie bei der Borussia erwartet und dass sie aller Voraussicht nach die Gejagten sein werden. „Ein solches Spiel ist natürlich immer etwas Besonderes“, sagt Rückraumspielerin Fabienne Huppers im Vorfeld der Begegnung. „Der BVB hat eine junge und individuell gut ausgebildete Mannschaft die uns körperlich weit überlegen ist“, sagt Huppers weiter. Doch die Handball-Protagonistin des ATV weiß auch noch genau, dass sie mit ihren Kolleginnen in der vergangenen Saison zwei gute Vorstellungen gegen die Schwarz-Gelben gezeigt hatte und auch jetzt mit Rückenwind in die Partie gehen kann. Unserer Redaktion erklärt sie daher: „Wir wollen mutig rangehen und die Tabellenführung mit einer geschlossenen Teamleistung verteidigen“.