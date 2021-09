Handball : TV Aldekerk: Niederlagen für Reserve-Mannschaften

Kerken Handball: Männer verpatzen den Saisonstart und verlieren auch ihr zweites Verbandsliga-Spiel, Regionalliga-Frauen agieren glücklos in Gummersbach.

In der heimischen Vogteihalle verschafften sich die Grün-Weißen in der Anfangsphase einen Zwei-Tore-Vorsprung und gestalteten das Spiel gegen die ersatzgeschwächten Gäste lange Zeit ausgeglichen. Doch noch vor dem Seitenwechsel riss der TV Kapellen – angeführt von Spielertrainer Christian Ginters und Andreas Wink – das Geschehen an sich und sorgte für eine Vorentscheidung. Von dem 10:15-Rückstand zur Pause sollte sich der ATV II nicht mehr erholen. Daran konnte auch der gelungene Auftritt von Robin Appelhans nichts ändern, mit sieben Toren erfolgreichster Werfer des Gastgebers.

Die Spielerinnen des TV Aldekerk II mussten sich am ersten Regionalliga-Spieltag beim HC Strombach/Gelpe mit 28:34 (15:16) geschlagen geben. Die Zuschauer in der Gummersbacher Eugen-Haas-Halle bekamen lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel geboten. Die Grün-Weißen, die ohne Nele Rottwinkel auskommen mussten, überzeugten mit variabler Spielweise. Die Gastgeberinnen hatten in Denise Szakacs die überragende Spielerin in ihren Reihen. Sie hatte mit 13 Treffern entscheidenden Anteil am Sieg ihrer Mannschaft und brachte die Aldekerker Abwehr immer wieder auch mit überraschenden Pässen auf die Außenpositionen in Verlegenheit.