Fußball : A-Junioren des 1. FC Kleve schauen in die Röhre

A-Jugend-Trainer Thorsten Fronhoffs war verärgert.

Kreis Kleve In der Niederrheinliga kassiert das Team ein 1:5 bei den Sportfreunden Hamborn. Auch die B-Junioren gehen leer aus. Die C-Jugend des SV Straelen gewinnt knapp.

Für die A-Junioren des 1. FC Kleve war es ein gebrauchter Tag. Das Team von Thorsten Fronhoffs verlor zu Gast bei den Sportfreunden Hamborn trotz früher Führung mit 1:5 (1:2) in der Fußball-Niederrheinliga. Fronhoffs wirkte kurz nach Abpfiff konsterniert: „So etwas Schwaches habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nach dem 1:0 müssen wir nachlegen. Stattdessen führen zwei individuelle Böcke zum 1:1 und 1:2. Hamborn hat unsere Fehler eiskalt bestraft. Die zweite Halbzeit war dann eine absolute Katastrophe.“ Das sei nicht Niederrheinliga-tauglich und dürfe so nicht passieren, so Fronhoffs. Den Klever Führungstreffer hatte Diwan Duyar (10.) erzielt.

Auch die U 15 des 1. FC Kleve hatte im Duell mit dem 1. FC Bocholt das Nachsehen. Mit 0:1 (0:1) mussten sich die Schützlinge von Detlev Remmers geschlagen geben. Bereits nach drei Minuten waren die Gäste in Führung gegangen. Der Klever Trainer wählte aber versöhnliche Worte. „Wir spielen über weite Strecken gut mit, gestalten die Partie, haben es aber nicht geschafft, noch ein Tor zu schießen.“ Am Ende des Tages sei man dennoch nicht unzufrieden. „Die Jungs haben sich super gesteigert und ich bin im großen Ganzen auch mit der Leistung zufrieden. Ein Pünktchen wäre natürlich das i-Tüpfelchen gewesen“, so Remmers.

Der SV Straelen konnte indes die ersten drei Punkte der Saison einfahren. Die von Benjamin Reetz trainierten C-Junioren gewannen eine turbulente Partie gegen DJK Lowick mit 4:3 (2:3). Dreimal geriet der SVS dabei in Rückstand, kam jedoch jedes Mal zurück und hatte am Ende das letzte Wort für sich reserviert. Noah Schäpertöns (12.), Henri Vosshans (31.) und Finn Pokroppa brachten den SVS dreimal ins Spiel zurück. Das spielentscheidende 4:3 gelang Maxim Kulischkin kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit. „In einem Spiel auf Augenhöhe hatten wir das Glück des Tüchtigen auf unserer Seite“, so Reetz.