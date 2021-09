Fußball-Kreisliga A : Sturm Wissel und Alemannia Pfalzdorf führen die Tabelle an

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A, Gruppe 1: Während der neue Spitzenreiter in Keeken ein 3:2 über die Zeit rettet, schlägt die Alemannia den SV Donsbrüggen mit 3:0.

Der BV Sturm Wissel ist neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 1. Mit einem 3:2 (2:0)-Auswärtssieg bei der SG Keeken/Schanz hat das Team aus dem Dünendorf am fünften Spieltag den Platz an der Sonne erobert. Bereits nach 120 Sekunden brachte Kim Heinsohn die Gäste in Führung. Kevin Deckers legte in Minute 18 nach. In der 50. Minute erzielte Beslan Akaew den dritten Wisseler Treffer. SG-Akteur Christoph Janssen sorgte mit seinen Treffern (78.,88.) nochmals für Spannung. Doch die Gäste brachten den Vorsprung über die Zeit. „Bei den Gegentoren haben wir geschlafen“, war SG-Co-Trainer Andreas Ingenerf enttäuscht. „Wir haben nach der 3:0-Führung zu viele Chancen vergeben und es dadurch am Ende noch einmal unnötig spannend gemacht“, analysierte Marco Schacht, Trainer des neuen Tabellenführers.