Fußball-Bezirksliga : SV Walbeck schöpft neue Hoffnung

Phillip Pasch (am Ball) brachte den SV Walbeck auf die Siegerstraße. Foto: Norbert Prümen

Geldern/Uedem Fußball-Bezirksliga: Gastgeber feiert mit einem 2:1 gegen den Uedemer SV den ersten Saisonsieg. USV-Kapitän Maik Hemmers verkürzt erst in der Nachspielzeit.

(ksch) Siege fallen nicht einfach vom Himmel. Man muss darum kämpfen, daran glauben und am Ende auch das Quäntchen Glück haben. Von allem war etwas dabei, beim ersten Saisonsieg des SV Walbeck am heimischen Bergsteg. Glück hatten die Platzherren vor allem in der Anfangsphase. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, da tauchte Uedems Kapitän Maik Hemmers alleine vor dem Walbecker Tor auf, vergab aber diese große Chance und schoss vorbei. Lukas Sankowski scheiterte kurz darauf mit einem Kopfball nur knapp.