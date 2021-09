Handball : SV Straelen stellt den Favoriten vor Probleme

Straelen Handball-Oberliga der Frauen: Gastgeberinnen überzeugen trotz 22:32 gegen BHC Solingen. Co-Trainer Michael Terhoeven lobt die Einstellung seiner Schützlinge.

(terh) Am Ende war der BHC Solingen dann doch die erwartete eine Nummer zu groß – der Topfavorit verließ mit einem 32:22 (17:14)-Erfolg die Sporthalle an der Fontanestraße. 30 Minuten lang boten die Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen dem haushohen Meisterschaftsfavoriten ebenso frech wie erfolgreich die Stirn, bereiteten vor allem der Defensive der Gäste größtmögliches Kopfzerbrechen.

„So lange wir getroffen haben, war die Welt in Ordnung. Leider ist es uns nicht ganz gelungen, das Niveau zu halten“, so Terhoeven. Mit einem 4:0-Lauf wendete der BHC das Blatt. Schließlich ging es für die Grün-Gelben mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Kabine (14:17). Im zweiten Spielabschnitt änderten sich zwei Dinge: Solingen verteidigte nun deutlich offensiver und brachte die ebenfalls mit Bundesliga-Erfahrung ausgestattete Torfrau Nummer zwei. Ersteres bereitete den Straelenerinnen leichte bis mittelschwere Probleme. Entscheidend war jedoch, dass man die weniger werdenden freien Würfe nicht mehr im Tor unterbringen konnte. Und so wurde aus einem 15:21 ein 17:25 und schließlich ein 19:29.