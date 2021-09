Sportschießen : Neue Meisterschützen der SSG Kevelaer

Kevelaer Die treffsicheren Sportlerinnen und Sportler aus der Marienstadt sind mit elf Medaillen von der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen in München zurückgekehrt. Bürgermeister Dominik Pichler kam zur Siegerehrung.

Janshen betonte in seiner Begrüßungsrede, dass Erfolge keine Selbstverständlichkeit sind. „Da steckt harte Trainingsarbeit hinter. Allein schon die Qualifikation zu einer Deutschen Meisterschaft schafft man nicht so nebenbei“, sagte er. „Zu den Erfolgen unseres Vereins hat sicher mein Bruder Rudi entscheidend beigetragen“, sagte Georg Joosten. „Aber die wahre Kunst besteht darin, seine erfolgreiche Trainerarbeit auch in Zukunft fortzusetzen.“ Bestes Beispiel ist Simon Janssen, der als 25-Jähriger soeben die Schülerinnen-Mannschaft zur Vize-Meisterschaft und das Seniorenteam zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft geführt hat.

Danach hatte Dominik Pichler seinen Auftritt. Der Kevelaerer Bürgermeister rief alle DM-Teilnehmer und Medaillengewinner zu sich auf die provisorische Bühne, gratulierte den Meisterschützen und überreichte Präsente. Bei dieser Gelegenheit machte er beispielsweise die Bekanntschaft mit dem 43-jährigen Markus Bauer, der für die Tiger in der Zweiten Bundesliga zum Gewehr greift. Bauer steuerte in München ein neues Kapitel zur Vereinsgeschichte bei. Er gewann mit dem Luftgewehr die Konkurrenz in seiner Altersklasse und ist der erste Senior, der als Einzelschütze im Herrenbereich eine Deutsche Meisterschaft nach Kevelaer geholt hat. „Ich habe ja lange genug dafür gebraucht“, meinte er mit Blick auf sein Alter schmunzelnd.

Bei Kaffee und Kuchen machten auch noch gute Nachrichten die Runde. Die SSG Kevelaer möchtenoch in diesem Jahr mit dem Umbau des Sportcenters beginnen. Außerdem dürfen die Sportschützen wieder ein Oktoberfest auf die Beine stellen – die entsprechende Genehmigung liegt bereits vor. In der Luftgewehr-Bundesliga bestreitet die SSG Kevelaer ihr Heimkampf-Wochenende am 6. und 7. November – inklusive Live-Übertragung. Die neue Saison beginnt bereits am 9. und 10. Oktober. Dann müssen die Kevelaerer Tiger zunächst ohne ihre Nummer eins auskommen. Anna Janssen reist am 25. September für zwei Wochen mit der Nationalmannschaft zur Junioren-Weltmeisterschaft nach Peru und wird dort mit dem Luft- und Kleinkaliber-Gewehr an den Start gehen. „Es ist meine letzte Weltmeisterschaft als Juniorin. Die Form mit dem Luftgewehr ist nicht ganz so gut, mit dem Kleinkaliber läuft es ganz ordentlich“, sagte sie.