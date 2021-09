Tischtennis im Kreis Kleve : WRW Kleve II feiert den ersten Saisonsieg

Kreis Kleve Die Damen besiegen den SV DJK Holzbüttgen in der Regionalliga mit 8:2. Den Herren des TTV Rees-Groin gelingt in der Verbandsliga ein Auftakt nach Maß. Die Herren der DJK Rhenania Kleve müssen ihr Landesliga-Duell kampflos abgeben.

Nach einem Remis und einer Niederlage zum Saisonauftakt ist den Damen von WRW Kleve II in der Tischtennis-Regionalliga der erste Saisonsieg gelungen. Das Team setzte sich deutlich mit 8:2 gegen den SV DJK Holzbüttgen II durch. Für die Gäste war es dabei die erste Partie in dieser Saison.

WRW-Teammanager Klaus Seipold war mit dem Auftritt der Kleverinnen rundum zufrieden. „Das war ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben Punkte gegen den Abstieg geholt. Wir hatten großes Glück, dass der Gegner ohne seine etatmäßigen Nummern eins und zwei angetreten ist. Daher war Holzbüttgen ein gleichwertiger Gegner für uns“, sagte er. Die beiden Doppel zum Start gingen beide an den Gastgeber. Lea Vehreschild/Annika Meens sowie Mara Lamhardt/Maria Beltermann holten die ersten beiden Punkte. Für Beltermann war es ohnehin ein besonders guter Tag. „Sie hat in den zwei Spielen zuvor alles verloren. Gegen Holzbüttgen hat sie nicht nur das Doppel, sondern auch ihre beiden Einzel gewonnen und ihren Fluch damit durchbrochen“, sagte Seipold. Neben Beltermann punkteten noch Mara Lamhardt (2), Lea Vehreschild und Annika Meens in den Einzeln.