Fußball-Landesliga : Schlusslicht RSV Praest geht auch in Wachtendonk baden

Wachtendonk Fußball-Landesliga: Gastgeber TSV Wachtendonk-Wankum behält in einem über weite Strecken schwachen Spiel am Ende mit 5:0 die Oberhand.

Vor beiden Toren herrschte Ebbe, kaum eine Möglichkeit konnten sich die Mannschaften erspielen. Vor allem bei den Standardsituationen sahen die Platzherren ganz schlecht aus, so manche gute Schussposition wurde kläglich vergeben. In der 25. Minute hatte der Gast aus Praest durch Marvin Schumann die erste wirkliche Tormöglichkeit in dieser Begegnung. Aus halbrechter kurzer Distanz zog er allerdings den Ball knapp am Kasten von Joshua Claringbold vorbei. Es sollte für den Tabellenletzten in diesem Spiel die beste Möglichkeit bleiben. In der 38. Minute dann aber doch die Führung für die Hausherren. Markus Müller setzte an derStrafraumgrenze Markus Keppeler per Kopfball so gut in Szene, dass dieser frei stehend zum Schuss kam. Der Praester Schlussmann Dennis Döring konnte den Ball, der schließlich über die Linie trudelte, nicht festhalten. Nur sechs Minuten später war es dann Markus Müller, der den Ball von Eric Holz passgenau serviert bekam und zum 2:0-Pausenstand einschieben konnte.