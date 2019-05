Kempener Straße in Wachtendonk : Motorradfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Kempener Straße in Wachtendonk

Wachtendonk Auf frühen Freitagmorgen hat sich auf der Kempener Straße in Wachtendonk ein schwerer Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr.

(RP) Am Freitag gegen 5.20 Uhr ist es zu einem schweren Unfall an der Kempener Straße in Wachtendonk gekommen. Das teilte die Polizei mit.