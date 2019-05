Handball : Für den TV Issum geht’s nur noch um die Handballer-Ehre

Issum (stemu) Handball-Landesliga der Männer: HC Wölfe Nordrhein II - TV Issum (Sa., 19 Uhr, Dr.-Kolb-Straße 2, Duisburg-Homberg). Im Prinzip geht es um nichts mehr für Issums Handball-Männer, wenn sie am Samstag bei der Reserve der Wölfe Nordrhein antreten.

Landesliga der Frauen: MTV Dinslaken – TV Issum (Sa., 15.30 Uhr, Douvermannstraße, Dinslaken). Es geht zwar für beide Mannschaften um nichts mehr, aber die Motivation bei Issums Handballfrauen ist für einen Sieg in Dinslaken immer noch hoch genug. „Die knappe Niederlage per Siebenmeter kurz vor Schluss im Heimspiel haben wir noch nicht vergessen“, sagt Trainer Werner Konrads. „Wir wollen wieder eine gute Leistung zeigen und uns selbst noch mal bestätigen, dass wir zu Recht unser Saisonziel mehr als sicher erreicht haben.“ Und obwohl Konrads auch jetzt – wie schon die gesamte Saison über – nicht auf den Tabellenstand und den Gegner schaut, ist nicht von der Hand zu weisen: Die beiden Teams stehen punktgleich als Tabellennachbarn auf den Positionen acht und neun. Und mit einem Sieg können die Blau-Weißen noch an ihren Gastgeberinnen vorbeiziehen.