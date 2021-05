Wachtendonker verursacht Zusammenstoß : Vier Verletzte bei Unfall auf der B509 in Kempen

Vier Verletzte bei Unfall auf der B509 in Kempen

Kempen Beim Abbiegen sah ein junger Wachtendonker ein entgegenkommendes Auto zu spät. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 20-Jährigen umgeworfen.

Bei einem Unfall in Kempen sind am Mittwoch vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 20-jähriger Autofahrer aus Wachtendonk gegen 19 Uhr mit seinem Wagen vom Kempener Außenring nach links in die St.-Töniser-Straße abbiegen. Dabei bemerkte er das entgegenkommende Auto eines 27-jährigen Kempeners nicht rechtzeitig.