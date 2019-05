Handball : TV Aldekerk II verabschiedet sich wieder in die Verbandsliga

ATV-Coach Arne Schlieder hofft auf einen versöhnlichen Saisonausklang. Foto: Norbert Prümen (nop)

ALDEKERK (stemu) Handball-Oberliga der Männer: TV Aldekerk II – DJK Unitas Haan (Sa., 17.30 Uhr, Vogteihalle). Schon kurz nach dem vorletzten Spieltag der Oberliga war klar, dass es für die Zweitvertretung der Grün-Weißen keine Rettung mehr gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Mülders

In der Regionalliga Nordrhein besiegelte die HSG Siebengebirge mit einem eigenen Sieg in Aachen das Schicksal für die Wölfe Nordrhein und Adler Königshof. Weil diese beiden Mannschaften in die Oberliga-Gruppe des ATV hineinrutschen, erhöht sich die Zahl der Absteiger auf drei.

Zu diesem Trio gehört die Aldekerker Reserve in jedem Fall, ganz gleich, was am letzten Spieltag noch passiert. Erschwerend wäre auch bei zwei Absteigern hinzugekommen, dass Überruhr im Nachholspiel am Dienstag zwei Punkte holte und damit mit der Mannschaft von Arne Schlieder wieder die Plätze tauschte. „Wir haben das definitiv in der Hinrunde vergeigt“, meint der Noch-Trainer, der genau wie Co-Trainer Frank Fünders vor seiner letzten Begegnung steht. „Jetzt wollen wir uns noch mal ganz ordentlich aus der Liga verabschieden und Haan mit einer guten Leistung alles abverlangen. Ein Auftritt wie vergangene Woche gegen Remscheid wäre schon in Ordnung.“