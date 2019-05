Tod nach Spaziergang in Geldern : Hinweis nach tödlichen Tritten gegen Hund

Geldern Der Polizei liegt ein Hinweis zum Fall des tödlich verletzten Hundes aus Geldern vor. Die Tierschutzorganisation Peta hat zudem eine Belohnung ausgesetzt, um den unbekannten Mann zu finden. Der Spaziergänger hatte einen Hund so schwer getreten, dass das Tier starb.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Die beiden Tiere spielten miteinander, wobei der Schäferhund den jungen Bordercollie in die Wange zwickte. Als der acht Monate alte Hund knurrte, eskalierte die Situation offenbar. Der unbekannte Besitzer des Schäferhunds trat mehrmals gegen den Körper des Bordercollies und rannte in das Wohngebiet an der Brabanter Straße davon. Der 30-Jährige brachte seinen verletzten Hund zum Tierarzt, das Tier starb jedoch am nächsten Tag.