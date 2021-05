PKW kollidieren in Bedburg-Hau : 78-jährige Gocherin bei Unfall schwer verletzt

Bedburg-Hau Bei einem Unfall am Freitagvormittag kollidierten zwei Autos an der Kreuzung Dr.-Engels-Straße. Eine 78 Jahre alte Frau aus Goch musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallgegner wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr in Bedburg-Hau an der Kreuzung Dr.-Engels-Straße / Dr.-Franken-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 78-jährige Frau aus Goch fuhr mit ihrem VW Polo auf der Dr.-Franken-Straße aus Nierswalde kommend. An der Kreuzung mit der Dr.-Engels-Straße kollidierte der Polo der Frau mit dem Golf eines 29-jährigen Gochers, der auf der vorfahrtberechtigten Dr.-Engels-Straße in Richtung B9 fuhr.