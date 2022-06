Motorradfahrer schwer verletzt : Linksabbieger übersieht Motorradfahrer in Liedberg

Linksabbieger übersieht Motorradfahrer in Liedberg

Ein Motorradfahrer wurde in Neuss schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Liedberg Ein links abbiegender PKW-Fahrer hat am Freitag, 10. Juni, einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Dieser verletzte sich schwer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war es im Bereich der Kreuzung Landstraße 382 / An der Sandkuhle zu dem Verkehrsunfall gekommen, als der PKW-Fahrer links in die Landstraße 31 abzubiegen versuchte. Dabei übersah er den 57-jährigen Kradfahrer, der mit einem Ampelmast kollidierte. Er erlitt schwere Verletzungen und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.