Zwischen Erkelenz und Hückelhoven : Falschfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf Autobahn 46

Erkelenz/Hückelhoven Noch völlig unklar sind die Umstände, die zum Unfall zwischen Erkelenz und Hückelhoven geführt haben. Zeugen hatten den Falschfahrer der Polizei gemeldet. Mehrere Personen verletzten sich zum Teil schwer.

Einen Toten forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der A 46 in Richtung Erkelenz zwischen den Anschlussstellen Hückelhoven-Ost und Erkelenz-Süd ereignet hatte. Wie die Autobahnpolizei Düsseldorf erklärt, sind die Umstände noch unklar.

Ein 82-jähriger Heinsberger war mit seinem Auto in falscher Richtung unterwegs und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Trotz schneller medizinischer Versorgung starb der Mann an der Unfallstelle. Kurz nach ersten Hinweisen kam es zum Unfall. Nach bisherigen Ermittlungen kollidierte der 82-jährige VW-Fahrer mit dem Mercedes eines 60-Jährigen, der sich schwer und dessen Beifahrerin (64) sich leicht verletzte. In der Folge kam es zu weiteren Kollisionen mit zwei Autos und einem Lkw. Ein 18-Jähriger erlitt einen Schock, ein 32-jähriger Heinsberger in seinem Skoda wurde leicht verletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Richtungsfahrbahn Düsseldorf gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Schaden beläuft sich auf 100.000 Euro.