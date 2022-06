Unfall in Alpen : Zwölfjähriger Radfahrer schwer verletzt

Alpen Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Samstag in Alpen ein zwölfjähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

In Alpen hat es am Samstag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein zwölfjähriges Kind schwer verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, habe am Samstag gegen 14.15 Uhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer die Bönninghardter Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort befahren. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Flughafen habe ein zwölfjähriger Fahrradfahrer unvermittelt die Fahrbahn gequert, so die Polizei. Zuvor sei er auf dem in gleicher Richtung verlaufenden Radweg unterwegs gewesen. Durch den Zusammenstoss im Einmündungsbereich sei der Radfahrer gestürzt. Der Zwölfjährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle durch die Polizei vorbeigeleitet.