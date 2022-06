Hubschrauber kreist zur Beweissicherung : Vier Verletzte bei schwerem Unfall in Mönchengladbach

Vier Verletzte bei schwerem Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Wickrath ist ein 63-jähriger Mann schwer verletzt worden, drei weitere Personen leicht. Die Unfallaufnahme war kompliziert.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wickrath ist am Dienstagnachmittag ein Mann schwer und drei weitere Personen (eine Frau und zwei minderjährige Jungen) leicht verletzt worden. Das meldet die Polizei wenige Stunden nach dem Vorfall.

Demnach hat sich der Unfall am Dienstag, 14. Juni, gegen 17.30 Uhr auf dem Adolf-Kempken-Weg ereignet. Zur Unfallzeit befuhr ein 17-Jähriger aus Rheindahlen im begleiteten Fahren mit seiner Mutter (46) und seinem zwölfjährigen Bruder als Beifahrer in einem Pkw den Adolf-Kempken-Weg aus Richtung Trompeterallee kommend. Auf der gleichen Straße, aber in entgegengesetzter Richtung, fuhr derweil ein 63-jähriger Mann aus Wickrath mit seinem Auto.